纽约州又发现全球最古老森林

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（法新社纽约20日电） 根据今天刊登在「当代生物学」（Current Biology）期刊的研究报告，科学家在纽约州发现可能是全球最古老森林，这片森林可能蕴藏着森林与气候变迁之间关联的丰富资讯。

以往发现的世界最古老化石森林位于纽约州北部卡茨基尔地区（Catskills）的吉尔柏亚（Gilboa）林地，距今约3亿8500万年。

新发现的这处林地也是在同个地区，就在再往东约40公里的一座废弃矿场，位于开罗镇（Cairo）附近。

历经10年的采样与研究后，由11位科学家组成的国际团队断定，这座矿场曾有过比吉尔柏亚的森林还要老上200万到300万年的森林，而且树木种类更多样。

科学家在这里发现与吉尔柏亚林地相同的原始树种始籽羊齿属（Eospermatopteris）遗迹。始籽羊齿属外观近似棕榈树，它的根柢厚实且顶端围着枝冠，但是没有树叶。

不过在新的林地，科学家们另发现古蕨属（Archaeopteris）种类的树木。

研究报告作者中的纽约宾罕顿大学（Binghamton University）生物学教授史坦（William Stein）说，树叶和根系可与云杉或松树相媲美的「古蕨属」，具备「更现代」的特徵。

史坦表示，这些树木可有助于了解在当时大气中二氧化碳含量降低，以及气温下降的情况下，森林是如何现代化的。

他说，藉由研究气候变冷的过程，更有助于了解当今气候暖化和砍伐森林的关联，因为这可能是个相反的进程。

© 2019 AFP