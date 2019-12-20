美国会通过表决 未满21岁不能买电子菸

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿19日电） 美国国会今天通过表决，将全国各地购买菸草和电子菸产品的最低年龄限制从18岁提高到21岁，希望藉此遏止愈来愈多年轻人吸食电子菸的风潮。

这项由联邦参议院通过的措施，为更广泛预算案的一部分，将于明年生效，意谓着菸草和电子菸将加入酒精的行列，成为未满21岁不得购买的物品。

此前，美国50个州中的19州和首都华盛顿特区，已将最低购买年龄设为21岁。

与民主党籍参议员凯恩（Tim Kaine）共同推动这项法案的参议院多数党共和党领袖麦康奈（Mitch McConnell）说：「我很自豪参议院今天通过这项包括我们的青少年无菸法（Tobacco-Free Youth Act）在内的立法，协助因应这个急迫的危机，并让这些危险的产品远离我们的孩子。」

这项法案目标在对抗年轻族群中激增的电子菸吸食人口，这些青少年不再吸食传统香菸，甚至也不再对酒精感兴趣，反而投向电子菸怀抱。

不过部分反电子菸团体表示，这项新法仍不足以对付年轻人吸食电子菸的问题。

「预防菸草成瘾基金会」（Preventing Tobacco Addiction Foundation）的克兰（Rob Crane）说：「单单只是提高年龄限制，并不足以遏止电子菸产业蓄意滥用，造成青少年尼古丁成瘾持续流行的现象。」

根据政府针对2019年的调查，约有28%的高中生自称在过去30天里吸过电子菸，高于2016年的11%。

另一项昨天出炉的基准调查「监测未来」（Monitoring the Future）显示，52%的高中生表示自己曾在过去1年内喝过酒，2000年的比例是73%。

传统香菸方面，高中生过去1个月内吸食过的比例掉到6%以下，几乎是2016年数据的一半。

今年夏天也出现与吸食电子菸有关的重大健康危机，一种急性肺病出现流行现象，导致超过50人死亡，死者多为年轻人，也让超过2500人罹病。

这种肺疾后来证实与一种称作维生素E醋酸酯（Vitamin E Acetate）的化学物质有关，维生素E醋酸酯被用来作为电子菸产品的增稠剂，含有大麻内影响精神功能的主要物质四氢大麻酚（THC）。四氢大麻酚常在黑市流通。（译者：李佩珊/核稿：卢映孜）

© 2019 AFP