美民主党党内辩论争提名 炮口一致批川普

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（法新社华盛顿19日电） 再过不到一年，美国就要举行总统选举，争取党内提名的民主党人今天在辩论台上，同声抨击昨天才被弹劾的共和党籍总统川普，批评他是该被赶下台的贪腐总统。

在民意调查中领先群伦的前副总统拜登（Joe Biden）说：「我们必须找回身为一个总统的正直。」

他批判川普「把总统这个职位变得愚蠢，程度超乎我原本的想像」。

这些话是在这场电视转播辩论会进入高潮时说的，整场辩论会都笼罩在川普因滥权及妨碍国会调查而被联邦众议院弹劾的阴影中。

拜登说：「我的工作就是走出去、告诉大家为什么他不配再当4年美国总统。」

原先争取党内提名的15名民主党人中，目前仅有7人参加这场在黄金时段播出的最新一轮辩论会，而距离第一场党内初选投票在爱阿华州（Iowa）举行只剩6周时间。

参议员桑德斯（Bernie Sanders）的民调支持率仅次于拜登，他痛批川普「经营着美国现代史上最腐败的政府」，还说川普「出卖了在职家庭」。

桑德斯身为自由派代表，也向保守派喊话，说他相信他们也不想要一个性格会导致白宫蒙羞的总统。

拜登自己在川普弹劾案中是关键人物，川普被控滥权的原因是他企图施压乌克兰帮忙调查拜登父子，民主党人认为这等于怂恿外国势力介入美国总统选举。一直没有证据显示拜登父子在乌克兰有任何不法行为。

参议员克罗布查（Amy Klobuchar）说，这是一起跨国的「水门（Watergate）案」，她影射的是1970年代初期的美国政治丑闻，当时总统尼克森（Richard Nixon）试图掩饰自己秘密调查政敌的真相，最后在被弹劾前辞职。

川普阻止主要政府官员在弹劾调查中作证。克罗布查说，如果川普觉得自己能获得免罪，「为何不叫所有手下人马作证？」

爱阿华州民主党党内初选投票日期在2020年2月3日，总统选举于11月3日举行。

© 2019 AFP