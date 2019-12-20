西班牙破获多间大麻工厂 中国帮派奴役移民

广告 继续浏览后续

（法新社马德里19日电） 西班牙警方今天表示，警方破获一个据说逼迫移民在「半奴役条件下」工作，生产大麻以出口到欧洲各地的中国帮派。

警方在声明中说，这个帮派涉嫌在东部瓦伦西亚（Valencia）工业区为主的租用仓库里种植大麻，再藉由民间货运业者，以标示为内含衣物的小包裹运送到欧洲联盟（EU）其他国家，特别是英国和荷兰。

经过8个月的调查，警方透过声明指出，该帮派强迫中国籍和越南籍共36名男子，在「半奴役的恶劣环境」下，不分昼夜在工厂里工作。这36人已在警方这次行动中重获自由。

警方说：「仓库里的生活条件非常危险、不健康，卫生情况也差。」

「部分被害人表示，他们被限制不准上街，不准与外界联系，只能被动接收食物，好让他们能像奴隶一样持续工作。」

警方估计，这个帮派从2018年初迄今已经出口约4.2公吨的大麻。

员警也释放了13名中国籍女子，据信她们遭受帮派逼迫充当妓女。

警方发言人表示，警方在这次行动中共逮捕81人，多数为中国籍，不过遭拘留的人中也有少数英国人和越南人。

警方说，当局拆除了19座被该集团使用的仓库，并查获超过2万2000株大麻，重达约3.4公吨。（译者：李佩珊/核稿：陈政一）

© 2019 AFP