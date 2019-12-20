风暴袭西南欧 西葡法等国传灾情

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（法新社里斯本20日电） 艾尔莎（Elasa）风暴侵袭西南欧，强风豪雨彻夜横扫西班牙、葡萄亚与法国，搜救人员今天表示，已知造成至少4人死亡。稍后又有另一风暴将来袭。

因为艾尔莎来袭，葡萄牙首都里斯本（Lisbon）南方50公里处有棵树倒落引发车祸，造成一名男子丧命，中部维苏市（Viseu）一栋民宅倒塌，也造成一死。

同一地区还有第3名男性失踪，搜救人员担心，他可能在暴涨河流附近驾驶曳引机时被大水吞没。

西班牙北部阿斯图里亚斯山区（Asturias）土石流造成一名男子丧生，当地风速达每小时160公里。西北部圣地牙哥德孔波斯特拉市（Santiago de Compostela ）有座公园的一面墙倒塌，压死一个人。

法国官员表示，强风掀翻民宅屋顶，吹落树木和广告看板压断电线，造成南部与东部共14万用户停电。

法国没有传出伤亡，不过搜救与抢修人员进驻奥弗涅（Auvergne）、勃根地（Bourgogne）与中央高原（Massif Central）地区，清理道路并在受损的建筑物上铺设塑胶防水布。

在里昂市（Lyon）附近的圣艾蒂恩地区（Saint-Etienne），风暴艾尔莎带来的强风达到每小时120公里，吹垮一栋民宅的屋顶，有17人被迫撤离，罗亚尔河谷（Loire Valley）有几所学校停课。

虽然艾尔莎大致已通过这个地区，平静的时间可能维持不久，因为又有另一个风暴扑来，将为西班牙、葡萄牙和法国西部带来强风大雨。

© 2019 AFP