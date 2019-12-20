骚扰员工酿自杀潮 前法国电信执行长被判关4个月

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（法新社巴黎20日电） 原国有法国电信集团（France Telecom）10年前爆发35名员工陆续自杀，前执行长隆巴德和2名高层主管被控对员工精神骚扰酿成悲剧。法国法院今天判决3人有罪，必须监禁4个月。

现已改名为Orange集团的法国电信在2008和2009年共有35名员工自杀，当时公司主管开始执行大规模企业重组计画，内容包括裁员2万2000人，接近总人力的1/5。

这些自杀事件引发批评声浪，要求对于只在乎获利不顾员工身心健康，而对员工「精神骚扰」的无情老板，当局应采取行动。

隆巴德（Didier Lombard）和法国电信前副执行长文尼斯（Louis-Pierre Wenes）及人事主管巴贝罗（Olivier Barberot），依「制度性骚扰」罪名遭检方起诉。3人各被判处1年有期徒刑，缓刑8个月，及1万5000欧元（约新台币50万元）罚金。

法国电信则被判处最重7万5000欧元（约新台币251万元）罚金。

隆巴德不承认公司管理阶层须为员工自杀负任何责任。但他曾在2006年告诉法国电信主管，他「无论如何都会让员工走路，不管他们是从窗户或从门口离开」。

隆巴德的律师维尔（Jean Veil）今天表示会提起上诉。他说：「这判决完全曲解了法律，这是政治角度思考。」

自杀警语：珍惜生命，自杀不能解决问题，生命一定可以找到出路。如果需谘商或相关协助可拨生命线专线「1995」或张老师服务专线「1980」。（译者：张正芊/核稿：张佑之）

© 2019 AFP