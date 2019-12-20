2020美国篮球名人堂候选 波许推文直呼荣幸

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（法新社洛杉矶19日电） 2020年美国篮球名人堂（Naismith Memorial Basketball Hall of Fame）候选名单今天公布，「小飞侠」布莱恩、邓肯、贾奈特及波许等球星都上榜。

波许（Chris Bosh）2016年因血栓问题被迫退休。他表示，很荣幸进入候选名单。这名前迈阿密热火大将在推特上写道：「我的职业生涯比预期提早结束，让我非常受伤。但能和我的英雄们一起被提名入选名人堂，真的是很棒的感觉。」

布莱恩（Kobe Bryant）、邓肯（Tim Duncan）、贾奈特（Kevin Garnett）及波许4人生涯加起来共获得13座NBA总冠军、4座NBA例行赛最有价值球员（MVP）奖、5座NBA总冠军赛MVP奖及59次入选明星赛。

这次候选名单有50人，包括球员和总教练，明年2月14日到16日芝加哥明星赛周将公布决选名单，人数将减至大约12人。入主2020年名人堂的名单将于4月初在亚特兰大全美大学体育联盟（NCAA）男篮4强赛期间公布。

其他首次获得提名的人选，包括马里安（Shawn Marion）、威廉斯（Buck Williams）、伊顿（Mark Eaton）和芬利（Michael Finley）。

名单中也有几名球员先前曾获提名但票数不足以入选，包括哈德威（Tim Hardaway）、韩密尔顿（Richard Hamilton）、韦柏（Chris Webber）和华勒斯（Ben Wallace）。

与此同时，获得提名的总教练群包括艾德曼（Rick Adelman）、卡尔（George Karl）、莫塔（Dick Motta ）及汤加诺维奇（Rudy Tomjanovich）。

候选名单中的女性包括拥有3枚美国女子职篮WNBA总冠军戒的凯希（Swin Cash）、2012年WNBA总冠军赛MVP凯钦丝（Tamika Catchings）及圣安东尼奥马刺助理教练哈蒙（Becky Hammon）等人。

© 2019 AFP