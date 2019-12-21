不顾欧盟反对 川普制裁俄欧天然气管线建设

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（法新社华盛顿21日电） 美国总统川普今天签字，准许制裁替俄国建设天然气管线到德国的企业。美国国会担心，管线将让俄国获得影响欧洲盟邦的危险筹码；但欧盟反对制裁，认为自己有权决定能源政策。

川普今天在华盛顿特区外空军安德鲁联合基地（Joint Base Andrews）的一场仪式上，签署涉及广泛国防支出的国防授权法（NDAA），当中就包含相关制裁。

美国的制裁锁定在波罗的海建造北溪天然气2号管线（Nord Stream 2）的相关公司；造价近110亿美元的这条管线，可让俄国输送至欧洲经济体龙头德国的天然气量倍增。美国国会议员警告，管线会助长一个含敌意的俄国政府，并在欧陆紧张升温之际，大增俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）的影响力。

美国参众两院都极力赞成制裁，联邦参议院17日表决通过后便把这项措施送上川普办公桌；这项制裁含在7380亿美元的年度国防预算法案中。川普向来被民主党批评对俄软弱，加上国会对制裁的支持力道，让川普别无选择、只能批准，因为即便川普否决制裁，他的否决也很可能被国会推翻。

不过华府此举已激怒莫斯科及欧盟，后者表示他们有权决定自己的能源政策。

德俄商会（German-Russian Chamber of Commerce ）上周坚称，天然气管线对能源安全至关重要，还呼吁一旦美国通过制裁，也要对美国实施报复性反制。

美国的制裁锁定铺设「北溪天然气2号」管线及「土耳其溪」天然气管线的船只，还会动用资产冻结、撤销建商美国护照等手段。土耳其溪是俄国连接到土耳其的管线。

可能受影响的大建商是设于瑞士的Allseas，这家公司被俄罗斯国营能源巨擘俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）雇用，负责建造外海的管线。俄国天然气工业公司实力雄厚且与俄国政府关系密切，美国、中欧及东欧国家均表忧心。

© 2019 AFP