基督城枪击案后收缴大火力枪械 纽西兰告一段落

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（法新社威灵顿21日电） 纽西兰基督城今年3月发生两座清真寺51死枪击血案后，一项为期数月、针对火力强大枪枝的收购与回缴计画20日终止，计画成效引发正反评价。

基督城两座清真寺3月15日发生伤亡惨重枪击，枪手还在脸书直播犯案。案发后，纽西兰迅速宣布禁枪令，持有枪手犯案时所用的类似军用半自动武器、突击步枪全都变为非法。

禁令一大关键点是收购与回缴计画，设定期限让前述枪枝的持有者能在禁令生效前缴出枪械供政府买回而不受罚。大火力枪械禁令今起生效。

纽国警政署表示，透过收购与回缴计画，总计从3万2000人手中回收5万6000多支违禁枪枝，数量符合当局预期。

除枪枝外，另有约18万8000件违禁零件，像是大容量弹匣也被收缴。

尽管面临一些拥枪者反对，并采取类似美国「全国步枪协会」（NRA）的强硬作法杯葛，但倡议枪械管制团体表示，这项收购回缴计画仍很成功。

「纽西兰枪械管制」（Gun Control NZ）发言人库克（Hera Cook）说：「他们的论调与一些作法相当程度学自美国的NRA。」

「有照枪枝持有人协会」（COLFO）估计，纽西兰国内的违禁枪械约为17万支，声称政府收缴的非法武器还不到1/3。

结束枪械收购并非纽西兰枪枝政策改革的终点。纽西兰政府已向国会提交第二阶段措施，包括建立枪械登记制以追踪国内每把枪枝、确保只有合格的个人才能持有枪械执照。

后续措施还可赋予警方权力，排除倡导极端主义者、暴力犯罪定罪者或像是有自杀倾向等精神健康有疑虑者持有枪械。

© 2019 AFP