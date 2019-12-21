对欧输送天然气 俄乌达成初步协议

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（法新社莫斯科20日电） 俄罗斯与乌克兰历经数个月的艰难谈判，在即将到来的新年截止期限前，签署取道乌克兰将俄罗斯天然气运往欧洲的初步协议。

这两个前苏联国家现有的天然气输送合约将于年底到期，自莫斯科2014年并吞克里米亚并支持乌克兰东部的分离主义分子叛乱活动后，双方关系急转直下。

俄罗斯通讯社引述俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）发言人说法报导：「俄罗斯与乌克兰已经签署谅解备忘录。」但没有提供合约细节。

俄罗斯能源部长诺瓦克（Alexander Novak）说，这是5年合约，将在月底前签署。乌克兰总统府在脸书证实签署协议，还说合约细节将在明天公布。

俄罗斯天然气工业公司去年向欧洲供应2008亿立方公尺的天然气，其中有约40%是借道乌克兰运送，让乌克兰每年赚得约30亿美元（约新台币904亿元）的过境费。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）昨天说，双方10年前达成目前的合约后，修建了数条通往欧洲的管线，但莫斯科还是希望让一些天然气取道乌克兰输出。

俄罗斯的天然气管线包括北溪天然气2号管线（Nord Stream 2），这项计画试图将输往德国的天然气量增加一倍。

俄罗斯、乌克兰与欧洲联盟昨天在柏林举行3方会谈后，莫斯科与基辅「原则上达成协议」，今天在白俄罗斯持续协商。

俄罗斯天然气过境问题是在苏联解体后开始浮现，当时独立的乌克兰控制管线设施。之后爆发了数起供气危机，俄罗斯把天然气当作对付乌克兰的武器，曾在1992年、1993年与1994年多次切断供应。

俄罗斯与乌克兰现阶段的合约是在2010年爆发上一次天然气危机，导致欧洲供应中断后签署。

© 2019 AFP