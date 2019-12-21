挨批失德应下台 川普反轰福音派刊物极左

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿20日电） 美国福音派基督教刊物「今日基督教」昨天在社论中表示，美国总统川普失德应该下台。川普今天推文痛批今日基督教「极左」，并自称是福音派有史以来最好的总统兼盟友。

川普在推特上写道：「事实上，我为福音派或宗教本身的付出，没有哪个总统比得上。」

川普说，今日基督教（Christianity Today）「宁愿要一个想拿走你们的宗教和枪枝的激进左派无宗教信仰者，也不要让川普来当你们的总统」。

今日基督教在联邦众议院18日通过川普弹劾案的隔天发表社论表示，他们通常会避开政治议题，但「我们觉得偶尔有必要表明我们在政治事务上的意见」。

社论指出：「美国总统试图利用政治权力，胁迫外国领袖去骚扰、破坏自家政治对手的名誉。这不但违反宪法。更重要的是，也极不道德。」

今日基督教由知名的布道家葛理翰（Billy Graham ）创办，葛理翰去年辞世后，家族已和这份刊物不再有关系。

葛理翰的儿子葛福临（Franklin Graham）也是深具影响力的福音派领袖，同时是川普的坚定支持者，他今天谴责今日基督教。

葛福临在脸书贴文表示：「没错，我父亲葛理翰创办了今日基督教。不过，他不会赞同他们的评论。事实上，他会十分失望。」

「我父亲认识川普，他相信川普，也把票投给川普。他认为川普是我国此时此刻适合的人选。」

葛福临还说：「今日基督教和民主党站在同一阵线，对美国总统发动党派攻击令人不解。」

另一位着名的福音派领袖法威尔（Jerry Falwell Jr.）推文支持川普。川普也推文向他表达感谢之意。

川普竞选连任团队也宣布将于1月3日在迈阿密举行「福音派支持川普」（Evangelicals for Trump）的活动。

今日基督教总编辑贾利（Mark Galli）驳斥川普批评这份杂志极左的说法。贾利告诉美国有线电视新闻网（CNN）表示：「福音派界的人大多认为我们是相当中间派的杂志。」

根据福斯新闻（Fox News）10月民调，川普在白人福音派基督徒的支持率已经从2016年大选的81%，降至70%左右。尽管如此，川普在白人福音派信徒中的支持率仍然稳固。

© 2019 AFP