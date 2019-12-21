未能对接国际太空站 波音星际飞机提早返航

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（法新社佛州卡纳维尔角20日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）今天表示，波音「星际飞机」太空船无法达成对接国际太空站任务目标。此事对NASA让美国不再仰赖俄罗斯火箭运送太空人的计画形成打击。

有关官员表示，波音（Boeing）这架无人飞行太空船「星际飞机」（Starliner）发生有关机上时钟的故障，使它消耗太多推进剂，被迫提早返回地球，预定在22日上午约7时30分（台北时间晚间10时30分）降落新墨西哥州的白沙（White Sands）基地 。

NASA署长布莱登斯坦（Jim Bridenstine）告诉记者，星际飞机机上时钟不同步，「异常导致太空船认为时间与实际时间不同」，并认为自己处于不同飞行阶段，而燃烧超过应使用的燃料。

任务控制中心试图从地面上操作解决问题，但因为卫星通讯连接故障，无法及时建立联系。

种种意外让布莱登斯坦推文说：「我们最终决定，星际飞机不会与国际太空站（ISS）对接，并会在22日返回白沙。」

这项任务是载人飞行前的最终彩排，而任务失败将让旗下737 MAX机型因飞安问题停飞的波音格外心酸。

美国2011年终止太空梭计画（Space Shuttle）后，NASA与波音及特斯拉（Tesla）执行长马斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）签订数十亿美元合约，请他们提供运载太空人服务。

两公司进度都落后两年，不过SpaceX今年3月成功执行无人飞行测试，旗下太空舱与国际太空站对接。

星际飞机搭载在巨大擎天神五号（Atlas V）火箭上，于今天上午日出前的6时36分（台北时间20日晚间7 时36分）从佛罗里达州卡纳维尔角（Cape Canaveral）起飞，15分钟后分离。

升空约90分钟后，波音在推特上宣布，「非正常飞行入轨」，表示平整进入轨道的程序不如计画预期，直播不久后中断。

© 2019 AFP