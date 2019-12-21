美外交官妻撞死人利用豁免逃回国 英方起诉

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（法新社伦敦20日综合外电报导）英国当局今天起诉一名美国外交官的妻子，她涉入一起造成19岁少年死亡的车祸后返回美国，以外交豁免待遇为由拒绝到英国受审。

此案对英美之间的紧密关系来说很棘手，并掀起关于外交人员在不涉国家安全的案件中可享有何种程度豁免待遇的议论。

今年8月27日，19岁的邓恩（Harry Dunn）在英格兰中部的北安普顿郡（Northamptonshire）空军基地附近骑机车与一辆逆向行驶的汽车相撞而身亡。美军把这个基地当作联络枢纽。

萨库拉斯（Anne Sacoolas）于10月坦承当时是她驾车，但她引用外交豁免权，拒绝邓恩双亲要她返回英国面对司法审判的要求。

此案对英国首相强生（Boris Johnson）来说是个政治难题，为了弥补英国脱离欧洲联盟后可能带来的损失，他正与美国培养良好贸易关系。

美国国务院对英方决定起诉表示「失望」，重申美方认为萨库拉斯在此案中享有外交豁免待遇。

英国皇家检察署（Crown Prosecution Service）表示，已授权北安普顿郡警察在被告缺席的情况下，以危险驾驶致死的罪名起诉萨库拉斯。

检察长史密斯（Janine Smith）在声明中说：「针对萨库拉斯的刑事诉讼现在已展开…她有权获得公正审判。」（译者：曾依璇/核稿：张晓雯）

© 2019 AFP