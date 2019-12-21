Alphabet新执行长大幅加薪

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（法新社旧金山20日电） Google执行长皮查伊升官接掌母公司Alphabet，不但年薪调高一倍以上，同时公司股价表现如果达标，还可以拿到价值超过2亿美元的股票奖励。

根据Alphabet董事会向美国证券管理委员会（SEC）申报的资料，皮查伊（Sundar Pichai）明年年薪将调高一倍以上至200万美元，并将根据公司股价在市场的表现发放价值9000万美元的股票，同时随着时间的推移，再发放价值1亿2000万美元的股票。

申报文件中表示，根据公司股价表现达标与否发放的股票价值也可能是零，因为这要看公司设定未来2年Alphabet股价和标准普尔100指数相比的目标，是否达标。

47岁的皮查伊从佩吉手中接棒掌管Alphabet后，仍将担任Google的执行长，在公司遭到监管机关和其他单位盯上之际，面临一连串的挑战。

随着华府和布鲁塞尔的反托拉斯执法部门对Google 放大检视，皮查伊的最新角色益显重要。

此外，Google如何管理网路上散播的仇恨言论和极端内容，以及旗下的影音网站YouTube如何处理儿童隐私的问题也遭到外界密切关注。

Google员工最近组织动员抗议公司对于主管性骚扰问题缺乏作为，并对公司和军方与边境安全机关打交道不满，也将是皮查伊将面临的公司内部挑战。

去年12月，皮查伊前往国会出席听证会时，巧妙回避联邦议员就政治偏见和侵入性资料搜集问题的诘问。他说：「我们以中立的方式打造产品。」

© 2019 AFP