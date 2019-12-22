克罗埃西亚总统大选三强鼎立 进入二轮投票机率高

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（法新社克罗埃西亚萨格勒布22日电） 明年起担任欧洲联盟轮值主席国的克罗埃西亚今天举行总统大选，现任中间偏右总统季塔洛维奇遭左右翼候选人夹攻，三强鼎立局面下，1月5日进行二轮投票机率颇高。

根据欧洲新闻台（Euronews），尽管此次有11名候选人投入总统选战，其中仅3人有望一搏，且预料无人能赢得过半选票。目前声势居于领先的是季塔洛维奇，紧追在后的是中间偏左前总理米兰诺维奇（Zoran Milanovic），暂排第三、但可能成为挺进第二轮投票黑马的是无党籍许构洛（Miroslav Skoro）。

51岁的季塔洛维奇（Kolinda Grabar-Kitarovic）2015年就任，是克国1990年再度实施多党民主选举以来第一位女总统。她原为偏保守的克罗埃西亚民主联盟（Croatian Democratic Union, HDZ）成员，2015年在总统大选胜出后即依法退党。任职期间，她不时在迎合民主联盟内部的温和派或民族主义派之间摆动。

克罗埃西亚民主联盟是克国1991年自前南斯拉夫独立以来，执政期间最长的政党。尽管总统并非国家行政部门首长，赢得总统大选对执政的民主联盟而言仍十分重要，因为克罗埃西亚明年1月1日起将担任欧盟轮值主席国，重要任务包括监督英国脱欧过程和启动后续相关谈判等。

法新社报导，竞选期间，季塔洛维奇力图巩固流向无党籍候选人、民谣歌手许构洛（Miroslav Skoro）的右翼强硬派选票。为此，她选择善用1990年代独立战争的民族主义符码，包括在曾遭塞尔维亚部队血腥围城87天的弗科瓦尔（Vukovar）举行最后一场造势大会。

至于57岁的许构洛，他承诺当选后将在克国边界地区部署军队，以阻挡非法移民。他也主张赦免一名已遭定罪的战犯。

季塔洛维奇和许构洛争夺右翼选民支持的局面增加53岁米兰诺维奇的操作空间。米兰诺维奇曾领导克罗埃西亚社会民主党（Social Democratic Party of Croatia），2011至2016年担任克国总理，任内曾遭批评傲慢。他这次承诺要让克罗埃西亚成为「正常」国家，有独立司法体系、尊重少数族群。

克罗埃西亚本次总统大选符合投票资格的选民总计超过385万人，各投票所今天早上7点（台北时间下午两点）开启，预定晚上7点关闭。（译者：陈韵聿/核稿：林治平）

© 2019 AFP