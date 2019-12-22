反修公民法示威不断 印度总理莫迪喊话安抚穆斯林

广告 继续浏览后续

（法新社新德里22日电） 印度近期通过遭批反穆斯林的公民法修正案，引发数波激烈抗争，数十人丧命，总理莫迪领导的印度教国家主义政府面临空前压力。莫迪今天发表演说，试图消除国内穆斯林疑虑。

莫迪政府通过公民法修正案后，印度群众示威暴力冲突已延烧近2周，至少已造成25人死亡。昨晚在南部的海得拉巴市（Hyderabad）又有数以万计示威者聚集，今天在孟买和斋浦尔（Jaipur）等城市也出现抗议群众。

新法让来自3个伊斯兰邻国的宗教少数人口更易取得印度公民身分，包括印度教徒、锡克教徒、耆那教徒、帕西人、基督徒和佛教徒，但排除穆斯林。

这引发印度国内外伊斯兰团体和反对派阵营担忧，莫迪想将国内2亿穆斯林人口边缘化，目的为了将印度重塑为独尊印度教的国家。莫迪则加以否认。

69岁的莫迪今天在新德里一场党内活动对数以千计支持者发言，一提到公民法修正案，群众便大喊「莫迪！莫迪！」他说，印度穆斯林「完全不需要担心」，只要他们是真正的印度人。「只要是这块土地之子，或祖先是印度母国之子的穆斯林，便不需要担忧。」

莫迪还指责反对派国大党（Congress party）未谴责近期示威暴力，造成纵容姑息。他说，反对派人士「散布所有穆斯林都会被送入拘留营的谣言。…没有拘留中心，所有关于拘留中心的故事都是谎言、谎言和谎言」。

印度阿萨姆省（Assam）今年实施公民登记制，造成190万人无法证明自己或祖先1971年之前就在当地生活，因此恐成为无国籍人士。许多印度的穆斯林担心这样的行动是针对他们。

莫迪澄清，政府「并未讨论」将「公民登记」拓展至全国。

但和莫迪关系密切的印度内政部长夏哈（Amit Shah）已一再表示，全国性公民登记势将落实，国会也会配合，目的为了将所有「渗透者」逐出印度。

© 2019 AFP