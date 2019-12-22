指记者有同性恋脸被批 波索纳洛坦承失言

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（法新社巴西利亚21日电） 巴西总统波索纳洛今天表示，他错了，他昨天不应说一名记者有「同性恋的脸孔」。波索纳洛因为失言，遭巴西媒体指责缺乏担任总统所应有的体统。

根据巴西新闻网站G1报导，这位极右派的总统在首都巴西利亚（Brasilia）官邸对媒体说：「我错了，我不应该这样说。」

波索纳洛（Jair Bolsonaro）是出了名的口无遮拦。他担任联邦参议员的长子佛拉维欧（Flavio Bolsonaro）被控在出任区域代表期间涉嫌洗钱而遭调查，昨天记者提问相关问题时，波索纳洛一时失言。

在这名记者逼问下，波索纳洛显得心烦意乱地冲口回答：「你有张同性恋的脸孔，但那不意味我将指控你是名同性恋者。」

波索纳洛的谈话，虽获一些支持者欢迎，但在媒体间引发激烈反应。

巴西新闻调查协会（Brazilian Association of Investigative Journalism, ABRAJI）指责波索纳洛这位多次发言批评媒体的总统，「对记者发动精神骚扰」说记者的工作「是民主的根本」。

巴西大报「圣保罗州报」（O Estado de S.Paulo）今天社论指出，波索纳洛缺乏「职位上所必要的礼仪体统」。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

© 2019 AFP