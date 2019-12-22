新加坡积极推动自驾车 高科技测试中心是核心

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（法新社新加坡22日电） 道路清扫车和高尔夫球车沿着轨道缓缓绕行，遇到行人时会减速煞车，遇到急转弯也能顺利通行，这是新加坡自动驾驶车测试中心的情况。

这个由红绿灯和模拟摩天大楼组成的测试中心，是新加坡市推动发展成自动化科技中心的核心。

不过，虽然当局积极想要在自驾车大厂和新创公司发展自驾车的全球推动力分一杯羹，自驾车产业仍必须证明其安全性，并说服人们运用这项科技。

占地2公顷的测试场域内含一条配备数个急转弯的轨道、红绿灯、一个斜坡和一个公车站牌，以模拟真实的驾驶情况。测试中心也将货柜层层叠起，以模拟高楼可能会如何阻挡自驾车的卫星讯号。

在这个由新加坡南洋理工大学经营的「无人驾驶车辆测试与研究卓越中心」（CETRAN）里甚至有一台雨水制造机，能模拟新加坡这个人口570万的城邦国家里常见的热带暴雨。

CETRAN计画主任波尔（Niels De Boer）说：「在车子准备开上公共道路之前，我们在这里测试看看它们是不是真的准备好了。」

所有公司出厂的自驾车都必须先接受CETRAN的测试和认证计画，方能获准正式开上公共道路。

根据当地媒体，自动清扫车正在进行试验，政府计画最终要让它们配置到城市各地，自驾车和自驾巴士也正在接受测试，快递机器人很快也会加入测试行列。

自动化科技公司想要在亚洲地区测试自家车辆，然而亚洲许多大城市都一片混乱、交通打结，井然有序的新加坡正寻求吸引这些科技公司前来。

当局目标要于2022年前在3个地区建置自动化公共交通，今年10月宣布正在扩建供自驾车测试的地区，能在公共道路上测试长达1000公里的路段。（译者：李佩珊/核稿：陈政一）

© 2019 AFP