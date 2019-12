竞选歌曲学问大 美国两党参选人靠音乐贴近选民

广告 继续浏览后续

(法新社华盛顿21日电) 每回造势,美国民主党总统参选人华伦总会等到桃莉芭顿名曲「9 to 5」旋律响起,才会活力满满地踏上舞台,走向热情的支持群众。

桃莉芭顿(Dolly Parton)这首歌歌词贴近劳工日常生活:「从早忙到晚,讨个生活拚了老命。快忙不过来,付出一百收获是零。」(Workin' 9 to 5, what a way to make a livin' / Barely gettin' by, it's all takin' and no givin'.)

除了「9 to 5」,华伦(Elizabeth Warren)竞选歌单还包括Everyday People以及Respect,诉求很明确,就是希望凸显她的劳工根源,让支持者有情感依托。

其他14位竞逐民主党总统提名的参选人也一样,都精选了竞选歌曲,希望脱颖而出,赢得明年与现任总统川普竞争的机会。

纽约州立大学水牛城分校(University at Buffalo)政治学家尼黑瑟尔(Jacob Neiheisel)告诉法新社:「为诉诸特定族群或塑造贴近选民的形象,参选人都会慎选要用的音乐。」

另一位联邦参议员桑德斯(Bernie Sanders)挑了约翰蓝侬(John Lennon)1970年代讴歌抗议与抵抗的「平民力量」(Power to the People)作为造势会开场曲,杜比兄弟合唱团的Takin' It to the Streets也在歌单之中。

中间派的拜登(Joe Biden)有个绰号叫「中产阶级乔」(Middle-Class Joe),因此常以乡村歌手肯尼薛士尼(Kenny Chesney)嘶哑的歌声For the teacher in the classroom, kid kickin' cans in the street/ ... We say we can when they say we can't作为造势结尾。

乡村音乐在美国内陆地带非常受欢迎,尤其受到较保守的选民喜爱。

民主党此次初选唯一的西班牙裔参选人卡斯特罗(Julian Castro)则极度偏好拉丁音乐,特别是已故墨西哥裔拉丁天后莎丽娜(Selena Quintanilla)的作品,想触及拉丁族裔的企图心不言可喻。

音乐能让参选人制造记忆点,经过时间证明,这是种屡试不爽的作法。

身为爵士迷的前总统柯林顿就成功打过音乐牌:1992年竞选时,他上电视脱口秀以萨克斯风表演「猫王」艾维斯普里斯莱(Elvis Presley)的「伤心旅店」(Heartbreak Hotel),观众大吃一惊之余,也对他成功跳脱正经八百的选战模式大声叫好。

共和党方面,总统川普偏好爱国歌曲,口袋歌单包括1980年代葛林伍德(Lee Greenwood)的「天佑美国」(God Bless the U.S.A.),主打的当然是他的基本盘。

但竞选歌曲的选择不乏争议。

川普幕僚为营造磅�R气势,在造势大会播放已故男高音帕华洛帝(Luciano Pavarotti)的咏叹调「公主彻夜未眠」(Nessun Dorma),却惹来帕华洛帝家人抗议。帕华洛帝家属说,川普和帕华洛帝的价值观「合不来」。

其他还有不少艺人或艺人的后代不满共和党擅用他们的经典歌曲造势,像是「滚石」(Rolling Stones)「你不能总是得到你想要的」(You Can't Always Get What You Want)、皇后合唱团(Queen)「我们是冠军」(We Are the Champions),以及爱黛儿(Adele)的R.E.M.,都被批评遭共和党擅用。

© 2019 AFP