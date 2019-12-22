莫斯科冬天都不冬天了　隆冬不见雪却见枝头吐新芽

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（法新社莫斯科21日电） 俄罗斯首都莫斯科往年的冬天，就像图画书里描绘的景象般：白雪皑皑，人们滑雪作乐，气温有零下好几度那么冷，但今年却不一样。

过去两周，莫斯科气温轻轻松松突破摄氏4度，下周预料将高达摄氏7度，与往年冬天动辄零下6度有着天壤之别。

白雪不见踪影，滑雪场大门深锁，甚至连树上都开始冒出春天的新芽，远比往年早了3个月以上。

俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）一直不愿承认人类活动与全球暖化有关，他上周在一年一度的年度新闻研讨会上又再次坚称，「没人知道」气候变迁的原因。

但他明白全球暖化可能对俄罗斯带来的灾难性后果。他说，俄罗斯的暖化速度，比地球其他地方高了2.5%，「对我国而言，这个过程非常严重」。

俄罗斯是全球数一数二的碳排国，有1/5土地在北极圈内。

在莫斯科国立大学（Moscow State University）的花园内，杜鹃花、雪花莲、番红花都已开始萌芽。

园丁总管杜班尤克（Anton Dubenyuk）告诉法新社：「我以前从没看过这样的景象。」

一名游客说：「我喜欢这样的天气，就像欧洲的冬天。」「看到花儿开，心情会比较好。」

但另一名游客、植物学家格里布科娃（Svetlana Gribkova）却说这种情况「不正常」，「我希望看到雪，因为雪会保护冬天的植物」。（译者：郑诗韵/核稿：刘文瑜）

© 2019 AFP