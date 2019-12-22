首枚阿利安火箭发射40周年 幕后团队忆当年难掩激动

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（法新社巴黎22日电） 首枚阿利安太空火箭40年前从南美洲法属圭亚那基地发射升空，使欧洲终于能在国际太空竞赛中独立占有一席之地。参与发射计画的团队近日受访时忆及当年情景，仍难掩感动之情。

阿利安1号火箭（Ariane 1）出现过技术问题，当局也曾数度延后发射时间，直到1979年12月24日当地时间下午2时13分，阿利安1号才终于从法属圭亚那（French Guiana）库鲁（Kourou）基地发射升空。

阿利安1号首次发射是所谓的飞行测试，意即它并未把任何卫星送入预定轨道。

但媒体记者在阿利安1号发射当时写道：「阿利安1号（发射升空）在法属圭亚那的晴空中上升，连续点火，以及火箭不同部位分离时，观众都发出欢呼声。」

当时的法国国家太空研究中心（CNES）负责人西拉（Yves Sillard）「甚至没有等到绕行轨道分析结果出炉」，就宣布阿利安1号火箭发射任务成功，控制室爆出如雷掌声。

西拉近日接受访问时说：「任务圆满成功，触发难以言喻的喜悦之情。」

发射中心前负责人杜包（Guy Dubau）回忆说：「有欢笑和泪水。」即使是在40年后回想当时情景，杜包显然仍难掩感动之情。（译者：李宛谕/核稿：林治平）

© 2019 AFP