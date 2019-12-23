一圆人们冬季溜冰梦 墨西哥打造仿真冰场

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（法新社墨西哥市23日电） 墨西哥的仙人掌沙漠和加勒比海海滩，比冬季运动更为人所知，不过首都墨西哥市的中央广场正以一座巨大、无损生态环境的人造溜冰场，欢庆冬季降临。

尽管温度计显示相对温暖的摄氏21度，墨西哥市中心宪法广场（Plaza del Zocalo）四处可见前来狂欢的溜冰客，在一块巨大的专用塑胶板上开心玩乐。

主办单位表示，这是全球最大的这类型溜冰场，面积达4000平方公尺，将开放至明年1月6日。

这座人造溜冰场由高密度聚合物打造而成，它们的化学特性与冰几乎毫无差异。

墨西哥市2007年首度在宪法广场设置溜冰场时，用的是真冰，当时出动了大型制冰机器使其保持结冻。

不过，这个热门的佳节胜地如今变得更为环保。

打造这座溜冰场的瑞士企业乐思速冰（Glice）职员布罗德（Hans Broder）说：「我们不需要水、不需要电、不需要燃料，也不会排放二氧化碳。如你所见，这座溜冰场不需要任何能源。」

他说：「我们省下的能源，足以供电给4000户人家。」

「我们希望实现人们的冬日梦想，无论气候如何，各地的孩子们都可以溜冰。」

9岁女孩米侬（Stephanie Minon）紧张地抓住父亲手臂。她说：「这是我第一次尝试溜冰，我很怕会摔倒，我一直失去平衡。」两人最后摔在「冰」上，放声大笑。

主办单位预计一天将吸引大约一万人，造访这座一次可容纳1200人的免费溜冰场，并准备了3000双溜冰鞋，出借给有需要的访客。（译者：刘文瑜/核稿：刘淑琴）

© 2019 AFP