上海监狱疑强迫外籍囚犯劳动 自诩文化交流平台

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（法新社北京23日电） 英国一名女童在耶诞贺卡发现疑似出自中国上海市青浦监狱囚犯之手的求救讯息后，被控强迫囚犯劳动的青浦监狱成为关注焦点。这所关押有外籍罪犯的监狱自诩是中华文化交流平台。

关押中国籍和外籍罪犯的青浦监狱，在网站自诩为「一流」监狱，服刑人可以学到玉雕和接受心理治疗。

「星期日泰晤士报」（Sunday Times）周末报导，6岁小女孩佛罗伦斯（Florence Widdicombe）从特易购（Tesco）买了一盒耶诞卡，却在卡片中发现声称来自中国监狱服刑人的讯息。

讯息用大写英文字母写道：「我们是上海青浦监狱的外籍囚犯，被迫违反意愿工作。请帮助我们，通知人权机构。」

青浦监狱网站写道：「常年关押近40个国家的外籍罪犯，也成为展示中国法治文明的窗口和中华文化交流的平台。」

监狱占地约20平方公里，在后勤监区、外籍罪犯监区、高度戒备监区这3个功能性监区设有500多名狱警。

网站上的3张照片可看到数栋现代建筑物，其中一栋建筑有玻璃外墙设计，耸立在蓝天绿地中。青浦监狱简介还写道，提供服刑人「法律、道德、文化、技术等基础教育」。

根据网站，监狱现有心理谘询师51人，「引入以海派玉雕、松江顾绣、嘉定竹刻等一批非物质文化遗产项目，陶冶罪犯情操、矫治罪犯行为」。

监狱简介指出，从参与玉雕项目的刑满获释人员中，还产生了多名国家级、上海市级工艺大师。（译者：陈昱婷/核稿：林治平）

© 2019 AFP