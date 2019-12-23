不满土耳其利比亚协议 希腊外长出访集结盟友对抗

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（法新社利比亚班加西22日电） 土耳其与利比亚上月签署备受争议的海上划界协议，导致与希腊关系紧张，希腊外交部长邓迪亚斯今天旋风访问东利比亚、埃及与赛普勒斯，盼集结盟友反对力量。

土利海上划界协议扩大安卡拉对地中海一块富含天然气地区的主权声索，遭希腊、埃及与赛普勒斯谴责。

希腊外交部今天发布声明说，邓迪亚斯（Nikos Dendias）在利比亚城市班加西（Benghazi）拜会东利比亚政府强人哈夫塔（Khalifa Haftar），讨论土耳其近来与利比亚的黎波里（Tripoli）政府两份「不切实际的」协议。

利比亚目前分裂为东西两个敌对政府，设在的黎波里的全国团结政府（Government of National Accord, GNA）获联合国承认。4月以来，效忠哈夫塔的军队持续发动攻势，盼夺回首都的黎波里。

全国团结政府和安卡拉11月签署备受争议的海上划界协议以及军事合作协议。

雅典方面认为划界协议违反国际法、侵犯希腊等国主权，敦促联合国谴责此协议「扰乱」区域和平稳定。

邓迪亚斯表示，哈夫塔和希腊对「完全废止这些备忘录」达成共识，也都认为「这些备忘录伤害」利比亚以及区域稳定。

全国团结政府的外交部长席亚拉（Mohamad Tahar Siala）在声明中谴责邓迪亚斯与哈夫塔的会面，称此「公然违抗联合国、联合国安理会以及所有区域组织的决定…这些组织咸认全国团结政府是」利比亚「唯一合法政府」。

邓迪亚斯与哈夫塔会谈后转往开罗，与埃及外长苏克里（Sameh Shoukry）会面，盼集结力量对抗土利海上协议。

本月稍早埃及总统塞西（Abdel Fattah al-Sisi）谴责土耳其与的黎波里政府扩大关系之举。

塞西提及安卡拉和利比亚全国团结政府签订的军事合作协议：「我们不会允许任何人控制利比亚…这是埃及的国安问题。」

接着邓迪亚斯前往赛普勒斯，拜会外长克里斯托多里底斯（Nicos Christodoulides）。

邓迪亚斯告诉希腊周报Real News：「我们所有盟邦和伙伴一致谴责土耳其的行为，这是我们最有力的外交武器。」（译者：郑诗韵/核稿：卢映孜）

© 2019 AFP