中国1月起调降850余项货品关税 含冷冻猪肉

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（法新社北京23日电） 中国财政部今天宣布，明年1月1日起调降超过850项货品的进口关税，包含冷冻猪肉。反映出北京当局正在对抗这项民生必需肉品的严重短缺问题。

非洲猪瘟疫情重创中国猪肉产业，根据官方统计，中国扑杀猪只已达100多万头，造成猪肉价格翻涨1倍。

根据今天宣布的消息，明年起中国进口的冷冻猪肉关税税率将由12%降至8%。

新措施似乎和中国与美国间激烈的贸易战无关。华府和北京在这场战争中彼此对价值数千亿美元货品互课惩罚关税，影响全球经济成长速度。

不过，美国总统川普今天仍在推特转贴2篇中国调降关税的报导，但未搭配额外评论。

中国这波关税调降涵盖的品项许多购自美国，例如猪肉和科技产品。分析师认为，这项行动显示，北京本月和美国达成第一阶段贸易协议后，有意展现中方贸易政策的开放性。

法国外贸银行（Natixis）经济学家吴卓殷（Gary Ng）指出：「中国政府调降进口关税，反映他们有意对全球重申，在贸易战之际，仍支持扩大贸易自由的立场。对内而言，降低关税也有助中国企业和消费者减少成本。」

根据中国国务院关税税则委员会在财政部官方网站发布的声明，这波调降关税清单还包含鱼、乳酪、坚果等食品，以及药品、智慧手机零件和一系列化学产品。

此外自明年7月1日起，部分科技产品进口关税也将进一步调降，涵盖印表机、录音机零件和心律调节器，部分类别的卫星电视接收器关税税率将由10%降至5%。

中国国务院关税税则委表示，这些措施将「优化进口结构」，并「推进贸易高质量发展」。（译者：张正芊/核稿：陈昱婷）

© 2019 AFP