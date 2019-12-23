乌兹别克国会大选挨批缺乏竞争

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（法新社乌兹别克塔什干23日电） 乌兹别克昨天举行国会下议院选举。初步计票结果显示，所有5个参选政党都赢得席次。国际观察家认为，选举过程欠缺实质竞争。

2016年9月，统治乌兹别克超过25年的强人卡立莫夫（Islam Karimov）辞世，曾任总理、受卡立莫夫提拔的米尔济约耶夫（Shavkat Mirziyoyev）赢得同年12 月举行的总统大选。昨天的国会大选是他上任以来首度举行的选举。

尽管米尔济约耶夫展现推动政治经济改革和自由化的意志、释放部分政治犯、打击奴役劳动，并开放外国投资和观光，以解除乌兹别克的长年「锁国」状态，观察家指出，昨天的选举缺乏反对派和新政党，而现有政党在上一届国会即自甘于扮演橡皮图章，此次选前更公开表态效忠米尔济约耶夫。

欧洲安全暨合作组织（OSCE）选举观察团表示，尽管与过往相较，乌兹别克此次选举显然气氛较自由，且当局确实也改革了选举相关法规，这些进步仍不足以抵销「反对党付之阙如、对（选民）基本权利持续缺乏尊重和投票日发生数起严重违规」等事实。

根据乌兹别克中央选举委员会目前公布的初步计票结果，自由民主党（Liberal Democratic Party）可望赢得国会下议院150席中的43席，民族复兴民主党（Milli Tiklanish）获35席，其他诸如人民民主党（People's Democratic Party）、社会民主党（Adolat）和乌兹别克生态运动党（Ecological Movement of Uzbekistain）等皆有所斩获。

值得注意的是，在乌兹别克总计150个选区中，只有128个选区的选举结果有效，在其余22个选区，候选人的得票数皆未达法定门槛，必须重新举行选举。

有鉴于乌兹别克在政治经济改革方面取得长足进展，英国「经济学人」杂志（The Economist）推选它为2019年的「年度国家」，但身为总统的米尔济约耶夫显然还无法接受实质的多元政治文化。

© 2019 AFP