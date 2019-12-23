前总统巴席尔50官员涉血腥战争 苏丹展开调查

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（法新社喀土木22日电） 苏丹检察总长今天表示，针对已遭罢黜的前总统巴席尔及50名前朝官员，自2003年来在达佛（Darfur）地区所犯罪行，检方已展开调查，他们将面临司法审判。

巴席尔（Omar al-Bashir）统治苏丹长达30年，在民众群起抗议下，今年4月遭军方罢黜；目前他因贪污罪坐牢，也涉其他罪嫌候审。

这项调查行动是自巴席尔被罢黜以来的首次。

巴席尔因在达佛血腥战争中所扮演的角色，目前遭海牙国际刑事法院（International Criminal Court）通缉。国际刑事法院2009年和2010年两度对他发出逮捕令，指控他在达佛地区犯下战争罪、违反人道罪及种族灭绝罪。

根据联合国资料，达佛战争造成约30万人丧生，250万人流离失所。

另外，饱受战争摧残的南柯多方省（South Kordofan）前省长哈伦（Ahmad Harun），也被国际刑事法院以战争罪嫌追缉。

达佛地区于2003年爆发冲突，少数族裔反抗军拿起武器对抗阿拉伯人居多的巴席尔政府，他们指控政府将达佛地区边缘化。

多个人权团体表示，巴席尔政府采取焦土政策、焚烧村落，并以强暴、屠杀与劫掠手段，对付疑是亲反抗军族群。（译者：纪锦玲/核稿：卢映孜）

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