加拉巴戈斯群岛沉船漏油事件 厄瓜多启动紧急应变

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（法新社基多22日电） 以达尔文进化论闻名的加拉巴戈斯群岛外海，发生一起载运600加仑柴油燃料的平底载货船沉没意外。厄瓜多官员今天表示，当局已启动紧急应变程序，控制漏油对生态造成的冲击。

厄瓜多紧急应变部门表示：「目前发现到漏油情况，平底载货船上的船员已跳海求生。」

这起沉船意外发生在加拉巴戈斯群岛最东边的圣克里斯托巴岛（San Cristobal Island）一个港口，当时正在把一个货柜卸到平底载货船的起重机失灵，货柜掉落驳船上，造成船只下沉。

加拉巴戈斯国家公园（Galapagos National Park）推文表示，军方人员和环境专家已在现场设置防扩散围栏，并利用吸附性强的布料善后，以降低对环境带来的风险。

厄瓜多的海军与国家警察已经和加拉巴戈斯国家公园配合，协助解决这起紧急事件，以及评估对环境造成的伤害。

厄瓜多环境部长雷戴斯马（Raul Ledesma）推文表示，政府采取「立即行动」，降低环境风险。他也下令采取必要的紧急应变措施，降低这起意外带来的冲击。

加拉巴戈斯群岛（Galapagos Islands）位于厄瓜多本岛以东1000公里，获联合国教科文组织（UNESCO）列入世界遗产，拥有地球上最脆弱的生态系统之一，岛上生物独特，启发了达尔文的进化论。

© 2019 AFP