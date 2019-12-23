叙利亚难民涌来 土耳其：不会独自扛起重担

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（法新社安卡拉22日电） 土耳其总统艾尔段今天警告欧洲，土耳其无法独自处理新一波为逃离叙利亚西北部伊德利布省愈发频繁的轰炸，蜂拥而至的难民潮。

12月16日迄今，数以万计的叙利亚人为了逃离高压政权和俄罗斯在马瑞特努曼（Maaret al-Numan）地区的轰炸，纷纷逃向土耳其边境。

由圣战士统治的伊德利布省（Idlib）境内约有300 万人，包括许多来自叙利亚其他地区因为暴力冲突而流离失所的人。叙利亚政府曾一再誓言要拿回伊德利布省的掌控权。

艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）说：「土耳其无法处理来自叙利亚的新一波难民潮。」他还说，超过8万名来自伊德利布省的难民已经逃到靠近土耳其的边境地带。

他还补充说，如果难民潮持续增加，土耳其不会独自扛起这个移民重担。

他警告：「这个压在我们身上的压力所带来的负面影响，将是欧洲各国都会感受到的问题。」

艾尔段说，欧洲会再次经历2016年土耳其与欧洲联盟（EU）签署移民协议前的同样景况。他指的是2015年欧洲大陆自第二次世界大战迄今最严重的移民危机，当时有超过百万人逃往欧洲。

作为协议的一部分，欧盟承诺土耳其用60亿欧元换取土耳其方面加强管制力道，不让难民从土耳其领土逃往欧洲。

艾尔段先前曾声称并非所有的钱都已到位，还曾警告土耳其可能被迫打开门户让叙利亚难民逃往欧洲。

土耳其官员表示，土耳其境内约有500万难民，其中370万人来自叙利亚。（译者：李佩珊/核稿：刘淑琴）

© 2019 AFP