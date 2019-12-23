天行者崛起 攻下北美票房战场

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（法新社洛杉矶22日电） 追踪票房表现的「北美院线联盟」今天通报，「STAR WARS：天行者的崛起」（Star Wars: The Rise of Skywalker）首映在北美海捞1亿7550万美元。

索尼以游戏为灵感的「野蛮游戏：全面晋级」（Jumanji: The Next Level）排名第二，20日至22日有2610万美元收入。

排名第3的是同样出自迪士尼的「冰雪奇缘2」（Frozen II），收入1230万美元。

排名第4的是把安德鲁．洛伊．韦伯（Andrew Lloyd Webber）歌舞剧「猫」搬上大银幕的环球同名电影，入袋650万美元。

本周排名第5的是狮门谋杀悬疑片「锋回路转」（Knives Out），票房610万美元。

排名第6到第10的作品依序为：「重磅腥闻」（Bombshell）510万美元；「李察朱威尔事件」（Richard Jewell），260万美元；「皇后与瘦子」（Queen & Slim）190万美元；「黑色圣诞节」（Black Christmas）180万美元；「赛道狂人」（Ford v. Ferrari）180万美元。

© 2019 AFP