川普与乌总统通电话90分钟后 美开始冻结军援

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（法新社华盛顿22日电） 根据今天披露的内部电邮，美国总统川普与乌克兰总统泽伦斯基7月25日通电话后，白宫预算局官员随即命令五角大厦着手冻结对乌军援，两者间隔不过90分钟。

这是调查性非营利组织廉政中心（Center for Public Integrity）公布的系列电邮之一。

川普被控扣住4亿美元对乌军援，藉此逼迫基辅调查他的政敌拜登（Joe Biden）。

由白宫管理及预算局（Office of Management and Budget）官员杜飞（Michael Duffey）寄给五角大厦的电邮写道：「基于我接获的指示，也鉴于政府打算检讨对乌克兰援助…请扣住国防部对这些基金的额外款项。」

电邮的时间戳是当天上午11时04分，是在川普和泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）通话之后1小时又31分钟发出。

杜飞还说：「由于事涉敏感，恳请诸位仅将讯息告知需要知道的人。」

廉政中心指出，共和党人在12月2日联邦众议院报告中捍卫扣住军援一事，他们说，延后对外国援助的情况「并非罕见」。 共和党籍联邦参议员强生（Ron Johnson）今天告诉美国广播公司（ABC）「本周」（This Week）节目，新电邮未对川普扣住军援的理由「提出新说明」。

他说：「总统在意的是辛苦赚来的美国纳税钱，是不是该花在一个已被证明有多项贪污案例的国家。」

参院头号民主党人舒默（Charles Schumer）今天则在推文中称这些是「爆炸性」电邮，谴责川普拒绝让特定白宫官员作证。

舒默写道：「如果扣住军援没错，杜飞为何不让人知道他在做什么？」

舒默说，这封电邮「更增添杜飞等人到参院审判作证的理由」。（译者：郑诗韵/核稿：刘淑琴）

© 2019 AFP