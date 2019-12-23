川普犹太幕僚米勒拥护白人至上 25名犹太议员联名吁开除

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（法新社华盛顿22日电） 美国总统川普高级顾问米勒（Stephen Miller）是川普最激进的幕僚之一，以坚定捍卫反移民政策着称。

不仅如此，最近外泄的电邮还踢爆米勒似乎提倡白人至上主义，这让国会25位犹太议员忍无可忍，联名要求川普把他开除。

这25位都为民主党籍的议员20日发信写道：「身为国会的犹太议员，我们呼吁您立即解除白宫高级顾问米勒一切政府职责，并将他踢出您的政府。」

议员们写道：「他白纸黑字对白人民族主义者的支持，以及恶毒的反移民说法，实让人无法苟同。」

监督仇恨团体的非营利组织「南方反贫穷法律中心」（Southern Poverty Law Center）上月公布这些信件之后，国会100多位民主党议员已提出类似请求。

南方反贫穷法律中心取得米勒2015年和2016年间寄给极右派布莱巴特新闻网（Breitbart）编辑的电邮，前后共有900多封。

米勒并未否认电邮真伪。

米勒在信中分享连结，断言移民与暴力之间有因果关联，并敦促布莱巴特新闻网的编辑唤起大家对「圣徒的营地」（The Camp of the Saints）的注意。

「圣徒的营地」是法国作家哈斯派尔（Jean Raspail）1973年晦暗的反乌托邦小说，描绘第三世界大举移民，导致西方移民崩坏的故事，在极右派白人民族主义者圈内极受欢迎。

哈斯派尔的中心论点，让人想起颇受极右派欢迎的「大换血」（Great Replacement）理论。所谓的「大换血」理论，宣称欧洲白人逐渐被肤色较深的非欧洲移民取代。

华盛顿州选出的民主党籍议员舒莱尔（Kim Schrier）告诉全国公共电台（NPR）：「那些电邮和信件的内容让我震惊，遗憾的是，我毫不惊讶。」

听到米勒「这么多论调根深蒂固地反犹与白人民族主义」，「我不认为我们会有人惊讶」。

舒莱尔还说，米勒自己也是犹太人的事实，不会让人对他的信有不同的解读，「他的行为仍是白人民族主义与反犹」，「这是憎恨言语、是错的，无论那出自何人」。

川普禁止多个穆斯林国家公民入境美国的总统令，就是由米勒一手擘画。这个总统令是川普至今最具争议的篇章之一。

米勒对电邮引发的诸多批评处之泰然，今天他上川普最爱的福斯新闻网（Fox News）节目时，坚称电邮内容不过证明了自己的爱国情操。

「我的电邮并无不妥...除非以身为美国人自豪、替美国公民挺身而出有罪。」

为了扭转一面倒的批评声浪，米勒反批民主党叫他下台，只为了「掩盖...民主党内部也有股反犹势力的事实」。（译者：郑诗韵/核稿：陈昱婷）

© 2019 AFP