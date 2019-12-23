法国名设计师温加罗逝世 享寿86

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（法新社巴黎22日电） 法国着名时装设计师温加罗（Emanuel Ungaro）的家人今天表示，温加罗在巴黎逝世，享寿86岁。温加罗曾形容自己「执着于感官享受」。

他的家族成员说，2004年从时尚圈退休的温加罗过去两年健康每况愈下，昨天与世长辞。

温加罗1933年出生在法国南部城市艾克斯（Aix-en-Provence）一个义大利移民家庭，父亲是裁缝。他22岁移居巴黎，跟随法国着名时装品牌「巴黎世家」创办人、西班牙设计师克里斯托巴尔．瓦伦西亚加（Cristobal Balenciaga）学艺，9年后自立门户，以色彩斑斓的设计风格打响名号。

将时装设计视为一门手艺的温加罗曾说：「一个人不应穿上洋装，应活在其中。」

温加罗说，他从父亲和瓦伦西亚加身上学到很多，为日后闯荡时尚界奠定基础。

除了设计高级订制服，温加罗1968年也进军女装成衣市场，多年后再推出男装系列，他建立的时尚王国也跨足香水、鞋子和名牌眼镜。

温加罗的品牌1996年被义大利精品制造商菲拉格慕（Ferragamo）家族收购。

House Emanuel Ungaro在网站形容其创办人「敢于标新立异，将鲜明色彩和印花与美妙剪裁合而为一，激荡出令人意想不到的感官冲突」。

温加罗在他漫长的时装设计生涯曾与众多影星合作，包括吉娜罗兰兹（Gena Rowlands）、凯瑟琳丹妮芙（Catherine Deneuve）、伊莎贝艾珍妮（Isabelle Adjani），还有他的好友安诺艾美（Anouk Aimee）。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

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