泰国大象观光利润高 避难所掩饰动物血泪

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（法新社曼谷23日电） 为让大象乖巧听话，泰国有些驯象师不惜诉诸钩刺棍打、剥夺食物等暴力手段，以利驯化大象高价出售，而为掩饰讨喜表演背后的血泪，一些观光园区甚至自我标榜是大象庇护所。

泰国东部知名的班塔卡侬村（Ban Ta Klang）有悠久的大象训练传统。这里的幼象不过两岁就被迫与通常爱子心切的母象分离，并被训练作各种表演，以讨好泰国每年数以千万计的外来观光客。

村民表示，驯化大象是为了确保人和象的安全，且过程中不会滥用暴力。

驯象师察林（Charin）强调：「我们养它们（大象）不是为了伤害它们。」察林的父亲和祖父都是驯象师；相关专业让他每月能有350美元的收入。

自从大象在30年前左右逐渐淡出泰国伐木业后，驯象师也「转型」为国内各观光景点训练大象，供游客骑乘，以及作娱乐性表演。

法新社报导，一头训练有素的大象可要价8万美元。为尽速回本，买主往往强迫大象在观光景点长时间工作，或者学习越来越标新立异的特技，以说服游客掏钱。

以位于泰国北部清迈、每日游客多达5000人的湄登（Mae Taeng）自然公园为例，不少人支付约50美元入园费，为的是看大象苏达（Suda）作画。苏达以象鼻持画笔，挥洒据信为日本风格的风景画，这些画作一幅可要价150美元。除了欣赏苏达创作，游客还可骑象徜徉山林间。

不过，随着越来越多人意识到大象被驯化的过程可能血泪斑斑，自我标榜为「庇护所」、「人道对待」大象的观光景点也增多。

许多这类所谓的庇护所或大象之家禁止骑乘大象，也不提供动物表演秀。与此同时，游客被鼓励喂食、擦洗和照顾大象，体验「人象共处」的乐趣。

然而，动保组织警告，就连「帮大象洗澡」这类看似无害的活动也可能对大象造成伤害。

世界动物保护协会（World Animal Protection）的史密特－波尔巴赫（Jan Schmidt-Burbach）表示：「和大象一起洗澡…对大象和驯象师而言，往往是充满压力的活动，而若参与的是一群兴致高昂的年轻人，就更是如此。」

此外，一些动物权利专家指出，在观光客看不到的地方，大象所受待遇可能十分残酷，例如在一些所谓的庇护所，大象长时间被铁炼限制行动，或者被迫睡在水泥地上，甚至有营养不良的问题。

史密特－波尔巴赫表示，世界动物保护协会2015年的最新数据显示，泰国境内受豢养大象有约1771头的处境堪虑，而这较2010年的调查数据多出357头。（译者：陈韵聿/核稿：林治平）

© 2019 AFP