直接参与杀害记者哈绍吉 沙乌地5男子遭判死刑

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（法新社利雅德23日电） 沙乌地阿拉伯检方今天表示，5名男子因参与杀害记者哈绍吉（Jamal Khashoggi）被判死刑，但两名因涉案而遭调查的高阶官员无罪开释。

「华盛顿邮报」（Washington Post）专栏作家哈绍吉去年10月在沙乌地驻伊斯坦堡领事馆遇害。沙乌地检方发表声明说：「法院判处5名直接参与哈绍吉命案的男子死刑。」

沙乌地检方曾表示，前情报机构副首长阿希里（Ahmed al-Asiri）负责监督杀害哈绍吉的工作，且曾接受前沙乌地王室媒体顾问卡塔尼（Saud al-Qahtani）的建议。

不过，检方声明说，卡塔尼和阿希里都遭到当局调查，但「因为证据不足」，卡塔尼未被起诉。而阿希里虽被起诉，最终却也因证据不足获判无罪。

总计有11人因本案遭起诉，他们的身分未公开。其中除5人被判死刑，3人判处有期徒刑，总刑期共24年，其他人则无罪开释。

检方表示，利雅德法院开庭审理本案期间，国际代表和哈绍吉的亲戚都有出席，「我们发现，哈绍吉之死并非预谋杀人案」。（译者：李宛谕/核稿：林治平）

© 2019 AFP