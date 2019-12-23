耶诞节假期即将到来 亚股走势分歧

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（法新社香港23日电） 由于耶诞节假期将至，投资人开始放轻松，亚洲股市今天交易清淡，收盘走势分歧。但中美达成贸易协议，不仅让市场松一口气，也持续提振投资人信心。

全球股市年底活络畅旺。在这之前，受到持续已久的美中贸易战和英国脱欧进程影响，市场在过去12个月剧烈震荡。

观察家表示，由于脱欧和美中贸易战这两大题材目前都已得到解决，加上各国央行采取宽松货币政策，且全球经济出现复苏迹象，全球股市明年可望健全发展，股价也可能走高。

华尔街股市20日收盘再创新高，原因是华府当天公布的数据显示，美国第3季经济温和扩张，且其他报告指出，美国个人所得和消费者信心指数都有所改善。

美股收红，带动部分亚洲股市今天上涨，不过，由于交易员未能为股市注入强力推升动能，使亚股终场涨幅受限。

香港恒生指数上涨0.13%，收27906.41点。新加坡股市小涨0.05%。台北股市收涨0.53%。威灵顿和雅加达股市也双双收红。

东京股市日经225指数微涨0.02%，收23821.11点。首尔股市微跌0.02%。

中国已取消对电脑、手机零件、药物和猪肉等美国商品课徵进口关税。尽管如此，上海综合指数今天收盘重挫1.40%，收2962.75点。雪梨股市下跌0.46%。（译者：李宛谕/核稿：陈昱婷）

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