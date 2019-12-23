阿尔及利亚陆军参谋长萨拉过世 享寿79岁

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（法新社阿尔及尔23日电） 阿尔及利亚国家电视台报导，陆军参谋长萨拉（Ahmed Gaid Salah）今天死于心脏病发，享寿79岁。前总统包特夫里卡今年4月请辞后，萨拉被视为阿尔及利亚的实质强人。

阿尔及利亚第三新闻频道（Algeria 3）主播宣读总统府声明指出：「副国防部长暨陆军参谋长（萨拉）今天早上死于心脏病发。」

萨拉官拜中将，共担任15年的参谋长，创下该职位在位最久纪录。他曾参与阿尔及利亚独立战争，被视为自军事主导体制掌权以来的守护者。

萨拉于2004年获包特夫里卡（Abdelaziz Bouteflika）任命出任陆军参谋长，在不透明的阿尔及利亚政权中，军队是国家骨干，自此萨拉成为阿尔及利亚最有权力的人之一。

萨拉长年一直支持包特夫里卡，直到今年2月包特夫里卡宣布争取第5任期，引发空前示威，两人才关系生变。

萨拉4月初逼宫时，当天包特夫里卡就宣告下台，得以让萨拉掌控阿尔及利亚，之后他便被视为阿尔及利亚的实质强人。

但萨拉并未顺应数个月来示威运动的诉求，执意推动今年12月12日的总统大选。示威者要求在进行任何选举前，应先进行根深蒂固的政治改革。

总统大位最终由建制派内部人士塔布纳（Abdelmadjid Tebboune）拿下。外界认为他与萨拉关系密切。（译者：陈正健/核稿：陈昱婷）

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