中东通讯App疑政府监控工具 苹果和Google下架

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿23日电） 美国「纽约时报」披露，阿拉伯联合大公国开发的一款热门手机应用程式App，被用来当成政府的监控工具后，这款App已经被苹果和Google下架。

纽约时报21日报导，这款通讯应用程式ToTok能让阿联政府针对在手机中安装程式的用户对话、活动和其他细节进行追踪。

苹果告诉法新社，ToTok已从苹果应用程式商店App Store移除，等待审核。Google则说ToTok「因政策问题」下架。

纽时报导，ToTok在阿联和周遭地区已有数百万手机用户下载使用，这款应用程式开发的目的看似为了能在其他通讯服务遭禁的国家中，提供简便和安全的方式传送讯息。

报导中表示，美国情报官员和安全研究人员判定，ToTok被阿联政府用来从事全面的监控。

提供纽时协助的安全研究人员沃德尔（Patrick Wardle）在部落格发文指出，ToTok似乎是「大规模监控行动」的一环，「可能对这个国家很大比例的人民进行深入监控」。

沃德尔说，在Skype和WhatsApp等通讯软体遭禁的地区，ToTok因为提供免费通话和讯息服务而受到欢迎。此外，ToTok也在虚假的评论下获得宣传。

他表示，ToTok似乎欺骗iPhone和安卓（Android）装置用户，以取得所在位置和隐私资料。

他说，ToTok和美国国家安全局「大量搜集」民众个资的作法类似，只不过范围更深入。

根据纽时的报导，ToTok由开发商Breej Holding于今年推出，而Breej Holding可能是设于阿联首都阿布达比的网路情报和骇客公司「暗物质」（DarkMatter）旗下的幌子公司。

ToTok今天在部落格发文表示，由于「技术问题」「暂时无法」在安卓和苹果商店上架，并强调与间谍指控无关。

© 2019 AFP