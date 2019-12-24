俄国遭禁赛4年 奥会仍期待打国旗出赛东奥

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（法新社莫斯科24日电） 俄罗斯奥林匹克委员会今天表示，尽管世界反禁药组织（WADA）禁止俄国参加全球体育赛事4年，仍预期俄国运动员将会打着国旗参加2020年日本东京奥运。

俄罗斯奥林匹克委员会（Russian Olympic Committee）主席波兹尼亚科夫（Stanislav Pozdnyakov）告诉记者：「俄国奥会是奥运合法成员。因此我们有充分理由相信，我们将能组成一支队伍参加东京奥运，竭尽全力让这支队伍打着俄国国旗出赛。」

世界反禁药组织12月初以窜改药检数据为由，禁止俄国参加全球主要体育赛事4年，明年东京奥运、2022年北京冬季奥运，甚至2022年卡达世足赛都不得出赛。

俄国曾说将会对禁令提出上诉，总统蒲亭（Vladimir Putin）谴责这是出于政治动机的制裁。

波兹尼亚科夫今天证实，俄国奥会将支持国内反禁药机构挑战世界反禁药组织所下达禁赛令的决定。

俄罗斯反禁药组织（RUSADA）上周表示，不同意世界反禁药组织对俄罗斯下达4年禁赛令的决定。

俄国反禁药组织的决定必须在月底前通知世界反禁药组织，以启动瑞士洛桑体育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport）的上诉程序。

在禁赛令下，俄国选手仍可以参加2020年东京奥运和2022年北京冬奥，但他们必须能够证明自己清白，而且以中立身分参赛。

© 2019 AFP