俄罗斯测试主权网路 疑加强审查惹议

广告 继续浏览后续

（法新社莫斯科23日电） 俄罗斯今天完成一系列测试，检视外来势力发动网路攻击时，俄罗斯的网路及电信服务是否能运作，但维权团体担心此举将加强审查力度，并导致俄罗斯网路孤立。

俄罗斯通讯部副部长索科洛夫（Aleksei Sokolov）在记者会中表示：「我们的目标是在俄罗斯境内、在任何情况下都能提供不中断的网路服务。检视结果显示，政府单位及电信营运商都准备好有效因应威胁，确保网路和通讯有效运作。」

他说，通讯部将会就测试结果撰写报告，呈送给总统蒲亭（Vladimir Putin）。

这项争议法案可使俄罗斯切断与国际伺服器的网路交流，通讯部却否认政府有意孤立俄罗斯网路，且宣称一般民众根本不会感觉到测试，还表示这次测试目的是确保网路「健全」。

国营的俄罗斯国家电视台24台（Rossiya 24）提到，实际上，当局过去两周都在进行测试。

这项法案由蒲亭于今年5月签署，内容要求俄罗斯网路服务商装设政府提供的设备，以便由中央控制资料传输；当局也会过滤内容，防止网路使用者连上被封禁的网站。（译者：曾依璇/核稿：徐睿承）

© 2019 AFP