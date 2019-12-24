印度经济成长6年来最缓 IMF促行动挽颓势

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（法新社华盛顿23日电） 国际货币基金（IMF）今天表示，目前印度政府必须迅速采取行动，以反转经济成长走缓趋势。

印度向来是全球数一数二的经济成长引擎，也是成长最快速的经济体之一。

IMF在年度回顾报告中指出，但因消费与投资下滑、税收减少，再加上其他种种因素，印度经济已踩煞车。

IMF亚太部门的萨加多（Ranil Salgado）告诉媒体说，印度执行救贫数百万人计画后，「目前正处于显着的经济成长走缓阶段中」。

「为解决当前颓势，让经济重返高度成长，印度需要采取紧急政策行动。」

但IMF警告，由于债务与利息负担沉重，印度政府没有什么空间可以扩大支出，以激励经济成长。

萨加多表示，印度央行「有空间进一步调降政策利率，特别是经济走缓若持续下去时」。

印度央行今年来虽已5次调降主要借贷利率，创下9年新低纪录，但在本月初的会议中，央行决定维持利率不变，未能迎合市场期望。

印度央行也下修年度经济成长预测，由原先预测的6.1%降至5%，主因消费需求与制造业活动都紧缩了。

根据官方资料，印度今年7月到9月经济成长降至4.5%，而去年同期为7%，这是6年多来最缓慢的经济表现。

萨加多说：「印度政府必须振兴改革议程」，包括重整财政健全，以「加强能力激励经济发展」。（译者：纪锦玲/核稿：张晓雯）

© 2019 AFP