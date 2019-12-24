哈绍吉谋杀案5人判死王储脱身 挨批弃车保帅

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（法新社贝鲁特23日电） 沙乌地阿拉伯异议记者哈绍吉去年在土耳其伊斯坦堡遇害，法院判处5人死刑、3人有期徒刑，各方都痛批判决是「弃车保帅」，只有美国表示乐见此重要一步。

沙乌地政府发言人今天宣布上述判决，反映沙国坚称哈绍吉之死并非王室下令谋杀，而是现场特工在最后关头自行做的决定。但这种说法与许多蛛丝马迹相互抵触；有迹象显示沙国特工小组去年就抵达伊斯坦堡并携妥工具，设局谋杀哈绍吉（Jamal Khashoggi）。

沙国并未公布遭判刑者姓名，全案仍可上诉。沙国通常会将死刑犯公开斩首，而外界忧心沙乌地可能斩首被告，以保全下令谋杀的幕后主使。

沙国否认实际统治者、王储沙尔曼（Mohammed bin Salman）和他的高阶幕僚涉入哈绍吉命案；外国分析家说，沙尔曼的高阶幕僚可能是幕后黑手。

沙乌地对哈绍吉命案的处置方式也引发关切。土耳其指控沙乌地阿拉伯阻碍调查，一名联合国调查人员则说，沙国之举可能等同于妨害司法。

研究沙国问题的「人权观察」（Human Rights Watch）组织成员库格（Adam Coogle）说，不透明审判和沙国对此案的整体态度，在在显示有必要展开独立调查。

为取得与土耳其籍未婚妻结婚所需文件，旅居美国维吉尼亚州的哈绍吉2018年10月2日进入沙乌地驻伊斯坦堡领事馆，并与沙国特工发生冲突，不幸遇害并遭肢解。他的遗体迄今仍下落不明。

利雅德当局将这起谋杀案归咎于擅作主张的「恶棍特工」所为，但美国中央情报局（CIA）和联合国特使都直指哈绍吉之死与王储沙尔曼有关，沙国矢口否认这类指控。

土耳其痛批这项判决「令人愤慨」，说那些幕后主使「犯罪却不受罚」。

「华盛顿邮报」发行人莱恩（Fred Ryan）也谴责这是场「可耻的审判」，还说「那些最终该负起责任」沙的国领导层已经免责。

倒是美国国务院官员乐见这桩判决，说这是「将犯下这起骇人罪行者绳之以法的重要一步」。

此外，哈绍吉的儿子沙拉赫（Salah Khashoggi）也乐见相关判决，说正义已获伸张。居住在沙国的沙拉赫否认外界指控他与政府和解，领取血债钱。（译者：刘文瑜/核稿：陈亦伟）

© 2019 AFP