审判川普形式没共识 裴洛西杠麦康奈

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（法新社华盛顿23日电） 美国联邦参议院预计明年1月审判总统川普弹劾案，但两党对于审判的形式没有共识，民主党籍的联邦众议院议长裴洛西今天与共和党籍的参院多数党领袖麦康奈起了争执。

裴洛西（Nancy Pelosi）表示，她还没准备好出席参院审判的团队名单。

裴洛西在推特表示：「知道参院将进行哪种审判前，众院无法选择我们的弹劾委员。」

共和党享有53对47席优势的参院预计明年1月开始审判川普，届时众院委员将扮演检察官的角色。需要参院2/3多数同意，才能将川普解职。

民主党人敦促4位直接了解川普处理乌克兰事务方式的现任与前任白宫幕僚到参院作证，因为民主党认为这4人作证可强化参院定罪的论据。川普先前阻止4人到众院作证。

裴洛西说：「川普总统用虚假的抱怨，阻止众院和美国人民接触他自己的证人和文件。」「现在他的藉口是什么？」

麦康奈（Mitch McConnell）不甘示弱，今天上「福斯与朋友们」（Fox & Friends）节目时回呛裴洛西，说她「显然认为她可以告诉我们该怎么进行这场审判」。

麦康奈说：「我们并未排除证人。」他还表示，希望沿用过去柯林顿（Bill Clinton）遭弹劾审判时的规则。

「我们说了，『让我们就像处理柯林顿总统的案子那样，处理这件案子。』怎么公平怎么做。」

「你听到开案陈词、你有书面提问时间，而柯林顿审判当时，我们对于要传唤哪些证人有决议。」

「对柯林顿总统够好的，对川普总统也够好。」

众院上周通过弹劾川普条文，但裴洛西尚未送交参院，麦康奈今天也对此提出斥责。

他说：「文件尚未送到参院。议长送来之前，我们没办法继续。」

「你知道，我对这场审判毫不紧张，所以若她想扣住所有文件，悉听尊便。」（译者：郑诗韵/核稿：刘淑琴）

© 2019 AFP