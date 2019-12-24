德司机员失去意识 乘客联手煞住失控电车

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（法新社法兰克福23日电） 德国一列电车21日晚间行经西部波昂市时，没有靠站呼啸驶过8站后，两男破门闯入驾驶舱发现司机员失去意识，最后在多方尝试下停下这列失控电车，在耶诞节前防止灾难发生。

两名男乘客当时发现司机员坐在座位上没有反应，幸好一名女性乘客一直透过手机与波昂城市公共事业公司（SWB）联系，最后依据指示停下这列有轨电车。

波昂市长斯里达兰（Ashok Sridharan）告诉「广闻报」（General Anzeiger）：「他们在危险的情况下的确做了正确的事，可能还救了大家的性命。」他又说：「不应再让这类事情发生。」

47岁的司机员后来送医，之后出院，现在仍在请病假，但没有关于他医疗状况的额外细节。

广闻报说，这列「恐怖电车」的乘客都毫发无伤，但大家都吓坏了，跟着妻子一同搭车的61岁乘客达斯（Manfred Daas）说：「我们很担心我们的生命安全，我们那时候真的是束手无策。」

SWB今天遭受严厉批评，检方正在调查是否所有技术上的自动保险装置都适当运作。

即使当时乘客一直拉起紧急煞车，66线（Line 66）电车还是没有停下来，但SWB说，煞车装置只是用来提醒司机员，之后是由司机员决定是否停车。

SWB说，驾驶舱内的「驾驶失知制动装置」（dead man's switch）是用在控制杆不再启动时关掉引擎，但可能是司机员的身体一直压在装置上，当时也没有开启运作。

不过，SWB的佐纳（Joern Zauner）告诉广闻报，有些乘客启动车门的紧急解除锁定系统，电车最后还是减速慢慢自己停下来。

目前还不清楚当时电车时速多快，但广闻报估计时速介于40到70公里。

© 2019 AFP