日渔船遭俄扣留 支付逾1100万日圆罚金获释

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（法新社东京24日电） 日本北海道根室市渔会所属5艘渔船，日前在日本所谓「北方领土」周边海域作业时，遭俄罗斯国境警备局扣留，渔船船长及船员在支付1100多万日圆罚金后遭释，预计下午返抵根室。

日本放送协会（NHK）报导，这5艘日本渔船17日在「北方领土」的齿舞群岛附近海域，接受俄罗斯国境警备局检查后被带往国后岛，之后就被扣留。

俄罗斯法院认为日本渔船船长们违反俄罗斯的捕鱼规则，总计有约7.5吨的章鱼等渔获未申报，判决应支付1100多万日圆罚金。

俄罗斯警备当局接受NHK记者采访时说，已确认日本船长及船员支付罚金，并在日本时间上午10时过后被释放。

报导指出，这5艘渔船是基于日俄政府协定，依双方制订在北方四岛周边海域捕渔的「安全作业」框架，进行章鱼捕捞。

日本政府内阁官房长官菅义伟说，已接获5艘渔船共24人，在上午10时左右离开被扣留地，朝北海道根室移动的报告，预计傍晚左右会返抵根室，目前得知船员们健康都没有问题。

在根室市渔港作业的男性说，得知有渔船被带走觉得很不妙，但船员们能在日本新年前回家真是太好了；根室渔会干部说，得知船员们被释放总算放心了。（译者：黄名玺/核稿：蔡佳敏）

© 2019 AFP