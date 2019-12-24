耶诞老人村成打卡圣地 芬兰原住民不满

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（法新社芬兰罗文尼米24日电） 芬兰有一座名为「耶诞老人村」（Santa Claus Village）的热门游乐园，但引发当地原住民萨米人（Sami people）强烈反感，指控旅行业者以他们的古代文化牟利。

耶诞老人村位于芬兰偏远的拉普兰区（Lapland）首府罗文尼米（Rovaniemi）。自1980年代起，旅游业者开始将这个地方行销成耶诞老人官方故乡，现今来此体验北极冬季的旅客更胜以往。

然而，拉普兰区也是原住民萨米人的家乡。萨米人是放牧驯鹿的民族，他们抗议部分旅游业者散播关于萨米人的令人不快刻板印象，试图以他们的古老文化牟利。

芬兰萨米人议会主席萨尼拉-艾基欧（Tiina Sanila-Aikio）告诉法新社，几乎每天都有人来到萨米地区，询问「我在哪里看得到萨满巫师，萨米女巫在哪里？」她说：「这只是旅游业创造及建立的形象。」

萨米人议员指控，部分旅行业者假装自己是萨米人，或是销售将萨米人描绘成神奇及原始民族的产品及旅游景点。去年，萨米人议会曾发布关于旅行业者和游客的「道德责任」准则，以保护萨米文化。

萨米人社群也点名批评游客乘坐哈士奇拖行雪橇的行为，因为哈士奇并非拉普兰地区的传统狗。萨米人议员指称，哈士奇对在森林自由漫游的驯鹿造成困扰。

萨米人也反对当地日渐增多的「圆顶冰屋旅馆」。这种建筑并非拉普兰传统，而是源自北极其他地方。

© 2019 AFP