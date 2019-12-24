耶诞贺词避谈脱欧 英相强生吁民假期勿争执

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（法新社伦敦23日电） 避免在耶诞贺词中提到「英国脱欧」字眼的英国首相强生（Boris Johnson），今天敦促民众在耶诞节期间「不要有太多争执」。

法新社报导，强生在一段影音讯息中说：「大家好，我是强生，在此祝你们耶诞快乐。」影片中可见他站在用小玩具和闪灯装饰的耶诞树前面。

他还说：「我希望你们能享受接下来的几天，尽量别和亲戚朋友或其他人有太多争执。」

自从2016年由公民投票决定脱离欧洲联盟后，英国就存在严重的分裂，政治角力导致脱欧期限延后3次。不过强生在本月稍早大选赢得压倒性胜利，承诺实现脱欧，英国准备在明年1月31日脱离欧盟。

尽管强生几个月来的谈话都不离脱欧，不过他在今天耶诞贺词中没有提及脱欧字眼，而是敦促英国人民「反思过去这一年，并且庆祝即将到来的好事」。

强生一度以较严肃的语气，强调耶诞节对全球数十亿基督徒有「无法估量的重要性」，庆祝耶稣基督诞生。

强生还表示，他与那些面临迫害的人同在。

他说：「对他们来说，耶诞节将在私下、秘密纪念，甚至可能是在监狱牢房。」

「身为首相，那是我想做出改变的地方，我们与各地的基督徒同在，团结一致，我们将捍卫大家实践信仰的权利。」

© 2019 AFP