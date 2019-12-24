英女王耶诞演说 将坦承今年颠簸

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（法新社伦敦24日电） 英国女王伊丽莎白二世将于25日耶诞演说中，形容今年「相当颠簸」。英国上下和王室度过纷乱一年，除了因脱欧议题造成国家严重分裂，女王次子安德鲁王子也身陷性丑闻风暴。

法新社报导，对伊丽莎白二世（Elizabeth II）而言，今年充满令人失望事件。最令她难堪的，可能莫过于安德鲁王子（Prince Andrew）接受英国广播公司（BBC）专访的灾难。安德鲁在访问中，试图澄清他和已故美国恋童癖富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）并不熟。

安德鲁王子还否认和疑似艾普斯坦恋童癖受害人之一发生性关系，但他仍然遭到英国媒体揶揄，据传白金汉宫也批评他的说法。随后安德鲁承诺将「暂时退出公共事务」。

英国女王在耶诞演说中，将援引耶稣的一生作为人们如何达成和解的范例。她将表示，耶稣的故事证明，「抱持信念和希望迈出的一个个小步伐，如何能克服长期分歧和根深柢固分裂」。

女王这段谈话，普遍被解读为指的是关于脱离欧洲联盟（EU）议题的论战已撕裂英国。

女王还将表示：「这条道路当然并非总是平顺，且今年内或许不时会感到相当颠簸。但即使是小步前进，也能带来大大不同。」

英国王室评论家认为，女王这次用「颠簸」形容，是自1992年以来她最明确承认过去一年动荡的耶诞演说。当年女王有3名子女婚姻触礁，她钟爱的温莎城堡（Windsor Castle）也几乎被大火毁尽，她形容是「多灾多难的一年」（annus horribilis）。

伊丽莎白二世还因今年8月同意首相强生（Boris Johnson）暂时关闭国会要求，导致自己卷入曲折的脱欧政治剧。

批评家说，强生当时这么做，是想让他的脱欧计画反对者住嘴。但英国最高法院随后判定强生的要求违法，因此许多人怪罪强生让女王颜面无光。

© 2019 AFP