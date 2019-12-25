俄空袭叙利亚西北酿8死 土法促缓和战火

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（法新社叙利亚马瑞特努曼24日电） 俄罗斯今天空袭叙利亚西北部伊德利布省，至少8名百姓丧生，其中包括5名孩童。这场战火数周来已导致4万多人流离失所。法国说伊省人权危机恶化，应即终止暴力。

尽管8月订下停火协议，联合国也呼吁缓解冲突，但自12月中旬以来，在叙利亚政府与俄罗斯加强轰炸下，已经重创叙国西北部由圣战团体所掌控的伊德利布省（Idlib），叙国政府军也在地面逐步进逼。

根据叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）表示，在同一期间内，空袭与炮击交迫，已夺走将近80名平民的性命，并估计最近几周来，有4万多人流离失所。

土耳其已派遣代表团赴莫斯科讨论这场战火；土国今天表示，这些攻击行动应即刻结束。

土耳其总统府发言人卡林（Ibrahim Kalin）表示，政府正在推动一项新停火协议，以取代8月所订的协议。

法国外交部呼吁战火应「立即缓和」，并声明指出，叙利亚政权及其同盟的军事攻击，让伊德利布省的人权危机更恶化。

叙利亚人权观察组织说，今天的攻击行动，目标对准伊德利布省南部城镇萨拉奎布（Saraqeb）附近的朱巴斯村（Jubass），造成躲避在学校与附近的百姓遇害。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

© 2019 AFP