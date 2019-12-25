利比亚内战悲歌 颠沛流离中寻求活得有尊严

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（法新社的黎波里25日电） 今年稍早，东利比亚强人哈夫塔率领的武装力量攻击首都的黎波里（Tripoli）时，赖拉・穆罕默德（Layla Mohammed）在逃离前，来不及拿齐孩子们所有的东西。

多个月来，她带着家人辗转于不同住处，拥挤的城市里飞涨的房租耗尽她的存款，最后他们只好占用一栋未完工的建物，与其他数十个家庭挤在一起。

自今年4月起，像赖拉这样逃离家园的利比亚人超过14万人，效忠于哈夫塔（Khalifa Haftar）的武力对的黎波里发动攻击，试图拿下联合国承认的全国团结政府（GNA）。

利比亚独裁领袖格达费（Muammar Qaddafi）于2011年被俘遇害，结束他对利比亚长达42年的统治，但国家未能从此振作，2014年以来反而分裂成敌对的西部和东部政权，其中利比亚全国团结政府总理沙拉吉（Fayez al-Sarraj）掌控西北部的黎波里；自封利比亚国民军（LNA）的哈夫塔则支持另一个位于东部的政府。

在的黎波里中部，一栋高耸建筑的灰白残迹自2008年起就因产权纠纷被弃置，现在却庇护着超过170个家庭。

对一部分人来说，这栋位于赛卡（Tarik al-Sekka）的高楼是「天上掉下来的礼物」，没有这栋楼，他们就要露宿街头。

但带着7个小孩的赖拉说：「我们活得有如牲畜，没有水、电、甚至没有排水系统。」

她最小的儿子有慢性呼吸道疾病，赖拉绝望地说：「灰尘会害死他。」

赖拉说：「我们只想活得有尊严。」在赖拉一家旁边的楼房里，萨米拉（Samira）把她的4名子女塞进一个单人房，她觉得比起隐私，暖和一点比较重要。

萨米拉在这个8平方公尺大的房间里有安全感，有赖于好心人赞助，这个房间有门有窗户，「虽然不理想，至少是免费的」。

一开始，就算战事在几个月内越打越近，萨米拉也决定留在的黎波里南部的家；但当一支火箭落在她家附近时，她怕到不得不逃。

赖拉和萨米拉所住的楼房距离全国团结政府总部只有几步之遥，但当局没帮上什么忙。狄亚布（Mayssoun al-Diab）在全国团结政府内的危机委员会负责处理人民流离失所的问题，但她坦承「政府什么都没提供给人民，连精神上的支持都没有」。

她说，政府无力替所有逃离家园的人找到暂住之所，许多人只能任凭贪婪的借贷方荼毒。

危机委员会徵用学校、公共建物和旅馆，让流离失所的人住，但战事不休，人数也不断增加，越来越多家庭无处栖身。

开学后，情况会更糟。杜卡利（Khairi al-Doukali）在的黎波里一所学校住了几个月，他说他的家人和其他数十个家庭一起被赶走，好让学校恢复上课。

结果，杜卡利一家也流落到赛卡的高楼里落脚。

面对政府的无力作为，热心公益的的黎波里居民响应网路号召，慈善团体成员凯泰（Salem el-Chatti）说，每天都有人送食物、衣物和毯子。

阿布德-阿提（Abdel-Atti）来捐赠床垫和毯子时说：「我每天经过这些建筑，我的孩子吃得饱、在室内睡得暖，而我们的同胞正在经历这种悲剧，这让我心碎。」（译者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）

© 2019 AFP